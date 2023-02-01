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У Кремлі мене вважали своєю на 100%: Андрій Данилко про те, як у Вєрці Сердючці бачили російську артистку

1 Лютого 2023, 10:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Андрей Данилко

Артист Андрій Данилко розповів, як у Кремлі його образ Вєрки Сердючки вважали російським, а також згадав, як після Євробачення 2007 його “покарав” президент РФ Володимир Путін.

7 лютого у Сан-Рено (Італія) стартує щорічний фестиваль пісні. На ньому мають показати відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Віце-прем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні виступив проти цієї ініціативи, також підтримали його деякі чиновники.

На тлі цього Данилко поділився з журналістами італійської газети Corriere della Sera, чи вважає він неправильним, коли поєднують культуру, зокрема – музику з політикою.

Зараз дивляться

– Тоді вони мають пояснити це Путіну. Сан-Ремо було подією, яку неможливо пропустити для всіх нас, радянських людей, і досі залишається. У моїй спальні був постер Адріано Челентано. Музика об’єднує, а може роз’єднувати, як це намагався зробити Путін, виключивши Сердючку із Федерації, – каже Андрій.

Він згадав, як Вєрка Сердючка представляла Україну на Євробаченні 2007 із піснею Lasha tumbai. Каже, на той момент у РФ його на 100% вважали за російський “продукт”.

– У Кремлі мене вважали своєю – 100% російською. Щоб мене покарати, придумали, що безглуздий приспів Lasha tumbai означав Раша, гудбай, що ображало Росію. Присягаюся, я не думав про це. Тепер, коли співаю її знову, я дійсно попрощаюся з Росією. Але це Путін змусив мене. Мої найкращі хіти написані російською мовою, і мені гидко, що Путін хоче приватизувати мову, – підсумував Данилко.

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Теги
Андрій Данилко Вєрка Сердючка Володимир Путін Росія
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