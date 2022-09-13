Андрей Данилко показал дулю российским военным: Вот вам, а не Херсон

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верка Сердючка, обратился к военным России. Певец считает, что Херсон точно будет под желто-синим флагом, как это всегда было.

Своими мыслями Данилко поделился в Instagram

На снимке Андрей вместе с актрисой Инной Белоконь — она известна как мама Верки Сердючки. Артисты позируют на черно-белом снимке и показывают дулю на камеру. Как всегда, Данилко красуется в кепке, кофте и приспущенной защитной маске.