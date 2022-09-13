Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Андрей Данилко показал дулю российским военным: Вот вам, а не Херсон

13 сентября 2022, 16:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Андрей Данилко показал дулю российским военным: Вот вам, а не Херсон

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верка Сердючка, обратился к военным России. Певец считает, что Херсон точно будет под желто-синим флагом, как это всегда было.

Своими мыслями Данилко поделился в Instagram

На снимке Андрей вместе с актрисой Инной Белоконь — она известна как мама Верки Сердючки. Артисты позируют на черно-белом снимке и показывают дулю на камеру. Как всегда, Данилко красуется в кепке, кофте и приспущенной защитной маске.

Сейчас смотрят

— Вот вам, а не Херсон, — кратко прокомментировал Данилко снимок.

Похоже, что таким образом артист хочет поддержать контрнаступление ВСУ, которое началось на Харьковском направлении и распространилось на юг Украины.

Пользователи сети отреагировали на смелый снимок Данилко:

  • Спасибо огромное, ждем потом в гости в Украинском Херсоне.
  • Хочу домой в Херсон! Спасибо за поддержку моего города!
  • Андрей, Вы невероятный! Уважение и объятие!
  • Даже меня ужасает эта фотография. Врага, наверное, убивает на месте.

Артист не упускает возможности обсуждать войну в Украине и поддерживать свою родную страну, чего не скажешь о его некоторых коллегах. В начале сентября Данилко высказался о позиции Пугачевой и молчании Лорак с Королевой. Андрей их не осуждает, но и понять тоже не может.

Читайте также:
Андрей Данилко показал дулю российским военным: Вот вам, а не ХерсонРаньше переживал, сейчас принял: Андрей Данилко признался, почему у него нет семьи

Теги
Андрій Данилко Вєрка Сердючка Війна в Україні Херсон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь