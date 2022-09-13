Андрей Данилко показал дулю российским военным: Вот вам, а не Херсон

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим образом Верка Сердючка, обратился к военным России. Певец считает, что Херсон точно будет под желто-синим флагом, как это всегда было.
Своими мыслями Данилко поделился в Instagram
На снимке Андрей вместе с актрисой Инной Белоконь — она известна как мама Верки Сердючки. Артисты позируют на черно-белом снимке и показывают дулю на камеру. Как всегда, Данилко красуется в кепке, кофте и приспущенной защитной маске.
— Вот вам, а не Херсон, — кратко прокомментировал Данилко снимок.
Похоже, что таким образом артист хочет поддержать контрнаступление ВСУ, которое началось на Харьковском направлении и распространилось на юг Украины.
Пользователи сети отреагировали на смелый снимок Данилко:
- Спасибо огромное, ждем потом в гости в Украинском Херсоне.
- Хочу домой в Херсон! Спасибо за поддержку моего города!
- Андрей, Вы невероятный! Уважение и объятие!
- Даже меня ужасает эта фотография. Врага, наверное, убивает на месте.
Артист не упускает возможности обсуждать войну в Украине и поддерживать свою родную страну, чего не скажешь о его некоторых коллегах. В начале сентября Данилко высказался о позиции Пугачевой и молчании Лорак с Королевой. Андрей их не осуждает, но и понять тоже не может.