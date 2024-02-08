Ведучий Анатолій Анатоліч знову пішов у ТЦК. Спойлер: він так і не зміг стати на військовий облік, адже виникли нюанси, які не дали йому змоги це зробити.

Анатолій Анатоліч зіткнувся з труднощами в ТЦК

В Instagram-stories Анатолій Анатоліч розповів, що вранці 8 лютого вже втретє вирушив до ТЦК. Там ведучому виписали штраф 1 700 грн, оскільки в нього не виявилося військового квитка.

Зараз дивляться

Отримав він і відповідь щодо графіка роботи ТЦК у Google – двічі на тиждень.

– Уже все більш-менш зрозуміло. Спершу про графік, що вказаний у Google, він є не правильним. ТЦК працює з понеділка по п’ятницю. Це вже хороші новини. Також виявилося, що я не маю військового квитка, і ще виявилося, що я ще в Оболонському ТЦК числюся, тож потрібно їхати туди, – зазначив Анатолій Анатоліч.

Приїхавши до Оболонського ТЦК, йому сказали приїжджати завтра. Тому ведучий знову не зміг стати на військовий облік.

Раніше ведучий уже намагався стати на військовий облік, але до нього ніяк не доходила черга. Також він не знав, що ТЦК працює всіма будніми днями, адже орієнтувався на графік у Google, в якому зазначені лише вівторок і четвер.