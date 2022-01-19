Компанія Amazon представила тизер серіалу Володар перснів. У ролику можна почути про 20 перснів влади, які ельф Келебрімбор зробив для правителів різних народів Середзем’я.

Усі персні були розділені між ельфами, гномами, людьми та Темним Лордом із Мордору. Гарну картинку озвучила Кейт Бланшетт, яка знімалася в оригінальній трилогії Володар перснів.

Сюжет також розповість, що Саурон таємно викував ще один перстень і готувався до захоплення влади Темним Лордом. Крім сходження темних сил, серіал покаже розквіт Нуменора і союз ельфів і людей.

Проєкт від Amazon порадує фанатів Середзем’я величезною кількістю відомих акторів – Морвід Кларк, Роберт Арамайо та Джозеф Моул.

Відомо, що прем’єра серіалу Володар перснів відбудуться 2 вересня 2022 року. Подивитися можна буде на платформі Prime Video. Зараз відомо про як мінімум п’ять сезонів — перший вміщує всього 8 серій. Вони виходитимуть по одній на тиждень.

Відомо, що попередня розробка серіалу розпочалася ще у 2017 році, а знімання стартували аж у 2019 році. Загальний бюджет проєкту перевищив $1 млрд.

Нагадаємо, що в серпні Amazon перевезла виробництво серіалу Володар перснів до Великобританії з Нової Зеландії. Примітно, що оригінальна трилогія також знімалася у Новій Зеландії.