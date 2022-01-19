Компания Amazon представила тизер сериала по Властелину Колец — Кольца власти. В ролике можно услышать о 20 кольцах власти, которые эльф Келебримбор сделал для правителей разных народов Средиземья.

Все кольца были разделены между эльфами, гномами людьми и Темным Лордом из Мордора. Красивую картинку озвучила Кейт Бланшетт, которая снималась в оригинальной трилогии Властелин колец.

Сюжет также расскажет, что Саурон тайно выковал еще одно кольцо для себя и готовился к захвату власти Темным Лордом. Помимо восхождения темных сил, сериал покажет расцвет Нуменора и союз эльфов и людей.

Проект от Amazon порадует фанатов Средиземья огромным количеством известных актеров — Морвед Кларк, Роберт Арамайо и Джозеф Моул.

Известно, что премьера сериала Властелин колец: Кольца власти состоятся 2 сентября 2022 года. Посмотреть можно будет на платформе Prime Video. Сейчас известно о как минимум пяти сезонах — первый вместит в себя всего 8 серий. Они будут выходить по одной в неделю.

Известно, что предварительная разработка сериала началась еще в 2017 году, а съемки стартовали аж в 2019. Общий бюджет проекта превысил $1 млрд.

Напомним, что в августе Amazon перевезла производство сериала Властелин колец в Великобританию из Новой Зеландии. Примечательно, что оригинальная трилогия также снималась в Новой Зеландии.