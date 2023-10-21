Українська співачка Alyosha заявила про зміну свого музичного псевдоніма. Тепер артистка виступатиме та радуватиме творчістю зі своїм справжнім ім’ям.

Про це стало відомо з Instagram зірки, де вона анонсувала свій черговий концерт. Примітно, що замість напису Alyosha, на всю афішу красується напис Олена Тополя – 21 жовтня вона зіграє концерт у Новому Роздолі.

Відомо, що псевдонім Alyosha артистка взяла собі ще на початку 2000-х років. Через деякий час зірка зізналася, що це її дитяче прізвисько, яке дали їй батьки. Олена запевняє, що любила це прізвисько – з вибором псевдоніма не було проблем.

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А Тополя – це прізвище чоловіка артистки, лідера гурту Антитіла Тараса Тополі. Прізвище співачки по материнській лінії – Кучер.

Користувачі мережі вже відреагували на таке рішення співачки:

От і добре. Не треба нічого вигадувати.

Як вам пасує це прізвище на афіші.

Ім’я максимально ваше.

Прекрасно. Дуже красиво. Нехай нове сценічне ім’я принесе вам ще більший успіх.

Нагадаємо, що раніше Alyosha зізналася, що ревнувала Тараса Тополю на тлі розлуки. Сам музикант зазначив, якщо чоловік хоче, він може знайти собі на стороні когось і при жінці.

Фото: Alyosha