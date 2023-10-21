Украинская певица Alyosha заявила о смене своего музыкального псевдонима. Теперь артистка будет выступать и радовать творчеством по своим настоящим именем.

Об этом стало известно из Instagram звезды, где она анонсировала свой очередной концерт. Примечательно, что вместо надписи Alyosha, на всю афишу красуется надпись Елена Тополя — 21 октября она сыграет концерт в Новом Роздоле.

Известно, что псевдоним Alyosha артистка взяла себе еще в начале 2000-ых годов. Спустя время звезда призналась, что это ее детское прозвище, которое дали ей родители. Елена уверяет, что любила это прозвище — с выбором псевдонима не было проблем.

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Известно, что Тополя — это фамилия мужа артистка, лидера группы Антитела Тараса Тополи. Фамилия по материной линии — Кучер.

Пользователи сети уже отреагировали на такое решение певицы:

Вот и хорошо. Не надо ничего выдумывать.

Как вам идет эта фамилия на афише.

Имя максимально ваше.

Прекрасно. Очень красиво. Пусть новое сценическое имя принесет вам еще больший успех.

Напомним, что ранее Alyosha призналась, что ревновала Тараса Тополю на фоне разлуки. Сам музыкант отметил, что если мужчина хочет, он может найти себе на стороне кого-то и при женщине.

Фото: Alyosha