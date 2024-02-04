Alyona Alyona & Jerry Heil прокоментували свою перемогу в Нацвідборі на Євробачення 2024.

Реакція Alyona Alyona & Jerry Heil на перемогу

Після оголошення результатів Нацвідбору співачки Alyona Alyona & Jerry Heil щиро подякували українцям за отриману кількість голосів. Зауважимо, що за дівчат проголосували понад 723 тис. українців (62%), що забезпечило їм максимальні 11 балів від глядачів.

– Дякую українцям, які за нас голосували, і я дякую ЗСУ, завдяки яким усе це було можливе. Вірте в себе! Дякую тим, хто повірив у цю пісню, бо вона про об’єднання, і ми всі об’єдналися. Українська культура – вже давно європейська культура. Просто наша з вами задача зробити, щоб українська музика звучала постійно, – зауважила Jerry Heil.

Своєю чергою Alyona Alyona, яка вперше брала участь у Нацвідборі, подякувала українцям за довіру та пообіцяла дослухатися до всіх порад, що вони з Яною отримали під час конкурсу.

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– Дякуємо за кредит довіри! Ми це цінуємо, ми врахуємо побажання усіх членів журі, усіх хто писав коментарі, хто бажав кращого і хотів нас доповнити. Дякую ЗСУ – це все завдяки вам і для вас, – запевнила реперка.

Alyona Alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні-2024 із піснею Teresa & Maria. З моменту релізу трек швидко завоював любов українців і завірусився у соцмережах.