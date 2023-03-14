Эротический журнал для мужчин Playboy вернется в цифровом формате. Обновленный журнал, который закрылся в 2020 году и перестал печататься , дебютирует в конце 2023 года.

Интернет-издание станет входом на платформу для авторов Playboy, которую бренд продает как повышенную, безопасную и эксклюзивную альтернативу OnlyFans.

Первая обложка цифрового издания уже готова. На ней изображена модель Аманда Черни.

Сейчас смотрят

— Наша платформа для создателей Playboy — это журнал Playboy XXI века. Мы передаем возможности создания контента в руки творческого сообщества и даем им инструменты для взаимодействия и прямой монетизации своих фан-баз, — сказала главный бренд-менеджер компании Рэйчел Уэббер.

Новый формат журнала позволяет моделям привлекать платных подписчиков. По словам бренда, большая разница между OnlyFans и Playboy заключается в том, что, хотя каждый может стать автором на первой платформе, авторы Playboy должны подать заявку и быть приняты редакционной командой.

Однако новая платформа Playboy разделяет многие функции OnlyFans. Так, пользователи могут подписаться и платить за просмотр контента, а также смогут отправлять сообщения моделям — и все это при получении особого “доступа” к их повседневной жизни.

Генеральный директор Playboy Бен Кон сказал, что он надеется, что его платформа для авторов изменит нынешнюю экономику создателей точно так же, как журнал Playboy встряхнул издательскую индустрию почти 70 лет назад.

Напомним, что создателем оригинального журнала Playboy был Хью Хефнера, который умер в 2017 году. Вокруг журнала ходило много секретов, а модели тех времен продолжают рассказывать неожиданные вещи до сих пор.

Подробности жизни в особняке Хью Хефнера — читайте на Фактах ICTV.