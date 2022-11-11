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Аліна Паш випустила пісню про віру українців: Це наша надсила

11 Листопада 2022, 11:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Алина Паш

Українська співачка Аліна Паш презентувала нову пісню та кліп під назвою Вірити. Робота увійде до майбутнього альбому, який артистка представить уже 2023 року.

Основу пісні було написано в літаку, дорогою до Литви. Там артистка і записала свій сингл у співпраці з українським саундпродюсером Юрієм Базєєвим.

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– Віра — це наша надсила, в якій ми єдині, особливо зараз. Я вірю, що ми, українці, — велика родина, яка зараз не має гірших чи кращих, західних чи східних. Хочу, щоб ця пісня спонукала нас дивитися у майбутнє всіх разом. І хоча шлях боротьби дуже непростий, він веде нас до світла. Я в це вірю, – заявила Аліна Паш.

І якщо пісня записувалася у Литві, то кадри кліпу переносять глядачів до України. Ролик знімався у Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці. У відео Аліна зриває зі старих монументів білу вуаль забуття та залишається в оточенні символів минулого України. Головним монументом нашої історії є воля – ворог не зміг нас знищити, і це тільки об’єднало українців.

Аліна активно займається творчістю в умовах війни: наприкінці вересня Паш представила англомовну версію пісні Тіні забутих предків — Shadows of forgotten ancestors. До композиції артистка презентувала відеокліп, який зняли в Італії.

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Аліна Паш Музика
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