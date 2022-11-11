Українська співачка Аліна Паш презентувала нову пісню та кліп під назвою Вірити. Робота увійде до майбутнього альбому, який артистка представить уже 2023 року.

Основу пісні було написано в літаку, дорогою до Литви. Там артистка і записала свій сингл у співпраці з українським саундпродюсером Юрієм Базєєвим.

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– Віра — це наша надсила, в якій ми єдині, особливо зараз. Я вірю, що ми, українці, — велика родина, яка зараз не має гірших чи кращих, західних чи східних. Хочу, щоб ця пісня спонукала нас дивитися у майбутнє всіх разом. І хоча шлях боротьби дуже непростий, він веде нас до світла. Я в це вірю, – заявила Аліна Паш.

І якщо пісня записувалася у Литві, то кадри кліпу переносять глядачів до України. Ролик знімався у Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці. У відео Аліна зриває зі старих монументів білу вуаль забуття та залишається в оточенні символів минулого України. Головним монументом нашої історії є воля – ворог не зміг нас знищити, і це тільки об’єднало українців.

Аліна активно займається творчістю в умовах війни: наприкінці вересня Паш представила англомовну версію пісні Тіні забутих предків — Shadows of forgotten ancestors. До композиції артистка презентувала відеокліп, який зняли в Італії.