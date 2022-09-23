Певица Алина Паш презентовала англоязычную версию песни Тіні забутих предків — Shadows of forgotten ancestors. К композиции артистка представила видеоклип.

Работа посвящена силе украинского народа, крепости нашего культурного кода и глубине наших корней.

Shadows of forgotten ancestors вышла с клипом. Съемки проходили в Италии и охватили две локации — самый глубокий в мире бассейн Y-40 Deep Joy и Альта-Бадия в Доломитовых Альпах.

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Работа снята режиссером Мэттом Эвансом.

Алина рассказала, что песня была создана ею в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Я почувствовала импульс от вселенной и хотела показать глубину и величие наших корней. Сейчас мы уже семь месяцев мужественно защищаем нашу страну, культуру, язык — каждый на своем фронте. Мы доказываем, что мы крепкие духом люди, которые пишут новые страницы древней книги под названием Украина, — сказала Паш.

Вскоре артистка представит новую украинскую версию композиции.

Певица призналась, ей захотелось выточить первоначальную версию песни Тіні забутих предків, чтобы она набрала более глубокие смыслы. Кстати, именно с этой композицией Паш участвовала в нацотборе на Евровидение 2022 от Украины.