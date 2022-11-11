Украинская певица Алина Паш презентовала новую песню и клип под названием Вірити. Работа войдет в будущий альбом который артистка представит уже в 2023 году.

Основа песни была написана в самолете, по пути в Литву. Там артистка и записала свой сингл в сотрудничестве с украинским саундпродюссером Юрием Базеевым.

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— Вера — это наша сверхсила, в которой мы едины, особенно сейчас. Я верю, что мы, украинцы, — большая семья, у которой сейчас нет худших или лучших, западных или восточных. Хочу, чтобы эта песня побуждала нас смотреть в будущее все вместе. И хотя путь борьбы очень непрост, он ведет нас к свету. Я в это верю, — заявила Алина Паш.

И если песня записывалась в Литве, то кадры клипа переносят зрителей в Украину. Ролик снимался в Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрике. В видео Алина срывает со старых монументов белый вуаль забвения и остается в окружении символов прошлого Украины. Главным монументом нашей истории и есть воля — враг не смог нас уничтожить и это только объединило украинцев.

Алина активно занимается творчеством в условии войны — в конце сентября Паш представила англоязычную версию песни Тіні забутих предків — Shadows of forgotten ancestors. К композиции артистка представила видеоклип, который сняли в Италии.