Співачка Аліна Паш презентувала англомовну версію пісні Тіні забутих предків – Shadows of forgotten ancestors. До композиції артистка представила відеокліп.

Робота присвячена силі українського народу, міцності нашого культурного коду та глибині нашого коріння.

Shadows of forgotten ancestors вийшла з кліпом. Зйомки проходили в Італії та охопили дві локації — найглибший у світі басейн Y-40 Deep Joy та Альта-Бадія у Доломітових Альпах.

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Робота знята режисером Меттом Евансом.

Аліна розповіла, що пісню було створено нею напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Я відчула імпульс від всесвіту і хотіла показати глибину і велич нашого коріння. Зараз ми вже сім місяців мужньо захищаємо нашу країну, культуру, мову – кожен на своєму фронті. Ми доводимо, що ми міцні духом люди, котрі пишуть нові сторінки давньої книги під назвою Україна, – сказала Паш.

Незабаром артистка представить нову українську версію композиції.

Співачка зізналася, їй захотілося виточити початкову версію пісні Тіні забутих предків, щоб вона набрала глибших смислів. До речі, саме з цією композицією Паш брала участь у нацвідборі на Євробачення 2022 від України.