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Аліна Паш презентувала англомовну версію пісні Тіні забутих предків

23 Вересня 2022, 13:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Паш презентувала англомовну версію пісні Тіні забутих предків

Співачка Аліна Паш презентувала англомовну версію пісні Тіні забутих предківShadows of forgotten ancestors. До композиції артистка представила відеокліп.

Робота присвячена силі українського народу, міцності нашого культурного коду та глибині нашого коріння. 

Shadows of forgotten ancestors вийшла з кліпом. Зйомки проходили в Італії та охопили дві локації — найглибший у світі басейн Y-40 Deep Joy та Альта-Бадія у Доломітових Альпах.

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Робота знята режисером Меттом Евансом.

Аліна розповіла, що пісню було створено нею напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Я відчула імпульс від всесвіту і хотіла показати глибину і велич нашого коріння. Зараз ми вже сім місяців мужньо захищаємо нашу країну, культуру, мову – кожен на своєму фронті. Ми доводимо, що ми міцні духом люди, котрі пишуть нові сторінки давньої книги під назвою Україна, – сказала Паш.

Незабаром артистка представить нову українську версію композиції.

Співачка зізналася, їй захотілося виточити початкову версію пісні Тіні забутих предків, щоб вона набрала глибших смислів. До речі, саме з цією композицією Паш брала участь у нацвідборі на Євробачення 2022 від України.

– Нові версії писалися більш обдумано. За останні сім місяців кожен із нас став набагато свідомішим. Англомовна пісня спрямована на міжнародне співтовариство, щоби доступно розповісти, хто ми і за що так відчайдушно боремося. А українська – для всіх тих, хто чекав на неї повноцінно солов’їною, – зазначила Аліна.

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