Співачка Аліна Паш презентувала англомовну версію пісні Тіні забутих предків – Shadows of forgotten ancestors. До композиції артистка представила відеокліп.
Робота присвячена силі українського народу, міцності нашого культурного коду та глибині нашого коріння.
Shadows of forgotten ancestors вийшла з кліпом. Зйомки проходили в Італії та охопили дві локації — найглибший у світі басейн Y-40 Deep Joy та Альта-Бадія у Доломітових Альпах.
Робота знята режисером Меттом Евансом.
Аліна розповіла, що пісню було створено нею напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
– Я відчула імпульс від всесвіту і хотіла показати глибину і велич нашого коріння. Зараз ми вже сім місяців мужньо захищаємо нашу країну, культуру, мову – кожен на своєму фронті. Ми доводимо, що ми міцні духом люди, котрі пишуть нові сторінки давньої книги під назвою Україна, – сказала Паш.
Незабаром артистка представить нову українську версію композиції.
Співачка зізналася, їй захотілося виточити початкову версію пісні Тіні забутих предків, щоб вона набрала глибших смислів. До речі, саме з цією композицією Паш брала участь у нацвідборі на Євробачення 2022 від України.
– Нові версії писалися більш обдумано. За останні сім місяців кожен із нас став набагато свідомішим. Англомовна пісня спрямована на міжнародне співтовариство, щоби доступно розповісти, хто ми і за що так відчайдушно боремося. А українська – для всіх тих, хто чекав на неї повноцінно солов’їною, – зазначила Аліна.