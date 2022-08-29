Співачка Аліна Паш представлятиме Україну на щорічному фестивалі Burning Man у США. Своєю радістю артистка поділилася в Instagram, де заінтригувала фанатів образом для великої події.

Схоже, співачка довго підбирала речі для появи на Burning Man – Аліна з’явиться в темному одязі з вирізом, з якого красується біла блуза з високим коміром. На голові у Паш золотий вінок, а також маска з ланцюжків.

– Анонс! Я виступатиму на Burning Man! Я щаслива мати можливість представляти Україну на фестивалі світового значення – маю серію виступів, – заявила артистка.

Послухати Аліну на сцені можна буде 30 та 31 серпня, а також 2 вересня.

Зараз дивляться

Burning Man – це щорічний захід, який триває 8 днів. На нього потрапити дуже складно через популярність, і це ідеальне місце для розкриття творчого потенціалу. Традиційно, учасники готують на події незвичайні костюми, які повинні дивувати інших людей.

Самі організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження. У пустелю привозять твори сучасного мистецтва, а кульмінація Burning Man посідає останній день, коли спалюють величезну дерев’яну статую людини.

Раніше Аліна Паш дала ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, де розповіла про свої переживання під час війни. Артистка зізналася, що дуже злякалася, коли її тато потрапив під артобстріли.