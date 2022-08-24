Певица Алина Паш вспомнила ситуацию, когда испытала наибольший страх за полгода полномасштабной войны, и рассказала, есть ли, по ее мнению, “хорошие русские”.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Алина сообщила, что за шесть месяцев войны, которую развязала РФ, проходила разные периоды. Были как эмоционально сильные моменты, так и отчаяние, усталость.

— Сейчас пытаюсь делать то, что от меня зависит — говорю о войне России против Украины на всех площадках, к которым есть доступ, обращаюсь к международному сообществу с призывами, которые нам как стране важны на международной арене. Останавливаться не планирую, — подчеркнула Паш.

Наибольший страх испытала, когда ее папа попал под артобстрелы. Удивительным образом сложилось так, что телефон в его кармане случайно набрал жену, и ее мама услышала, как раздавались взрывы, как все убегали.

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— Не представляю, что она пережила в тот момент. Через два часа, когда папа уже нормально отзвонился ей, что они выжили, она набрала и меня, рассказала, как молилась неустанно, как просила уберечь любимого. Внутри все застыло. Благодарна Богу, что уберег моего отца, благодарна, что мама верой его в этот момент усиливала, — вспоминает певица.

Алина не исключает того, что “хорошие русские” существуют, однако говорит: ее это не касается, поскольку легитимная власть действует с согласия своего народа.

— Если Путин все еще не свергнут с трона, то народ признает его. Россиян все устраивает. Поэтому виноват каждый из них. Что касается “хороших русских” — если такие где-то и живы, меня это не касается, пусть делают хотя бы что-то для Украины, смывают грехи своей недостойной нации, но мы, украинцы, не должны на это реагировать никак, — считает артистка.

Признается, что некоторые слова за время войны приобрели для нее другое значение.