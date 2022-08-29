Певица Алина Паш будет представлять Украину на ежегодном фестивале Burning Man в США. Своей радостью артистка поделилась в Instagram, где заинтриговала фанатов образом для крупного события.

Похоже, певица долго подбирала вещи для появления на Burning Man — Алина появится в темной обтягивающей одежде с вырезом, из которого красуется белая блуза с высоким воротником. На голове у Паш золотой венок, а также маска из цепочек.

— Анонс! Я буду выступать на Burning Man! Я счастлива иметь возможность представлять Украину на фестивале мирового значения — у меня будет серия выступлений, — заявила артистка.

Послушать Алину на сцене можно будет 30 и 31 августа, а также 2 сентября.

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Burning Man — это ежегодное мероприятие, которое длится 8 дней. На него попасть очень сложно из-за популярности, и это идеальное место для раскрытия творческого потенциала. Традиционно, участники готовят на события необычные костюмы, которе должны удивлять остальных людей.

Сами организаторы определяют событие как эксперимент по созданию сообщества радикального самовыражения. В пустыню привозят произведения современного искусства, а кульминация Burning Man приходится на последний день, когда сжигают огромную деревянную статую человека.

Ранее Алина Паш дала эксклюзивное интервью Фактам ICTV, где рассказала о своих переживаниях во время войны. Артистка призналась, что очень испугалась, когда ее папа попал под артобстрелы.