Украинская артистка Алина Гросу резко похудела за время пребывания в больнице в Индии. Певица соблюдала диету на протяжении 21 дня, и за этот срок потеряла более 5 кг веса.

Подробностями жизни артистка поделилась в Instagram.

На одном из фото Гросу позирует вместе с неизвестной женщиной после въезда в больницу. Вполне возможно, что это сотрудник медицинского учреждения.

Сейчас смотрят

— Я безгранично благодарна всей команде специалистов-врачей из Индии. За то, что днями и ночами невероятно заботились и помогали. Ценю. Это я 21 день назад, — поделилась фото артистка.

После этого звезда показала себя уже после лечения — визуально можно заметить, что певица заметно похудела.

Гросу перенесла операцию осенью этого года. Она долго не напоминала о себе своим фанатам, но не стала раскрывать подробности. Алина добавила, что очень боялась операции, которая длилась 3,5 часа.

После этого она отправилась в Индию на восстановление. Похоже, здоровье у артистки стало лучше.

В жизни звезды за последние пол года многое произошло. Гросу рассталась с Романом Полянским, и впервые прокомментировала это решение. Алина заявила, что было ошибкой показывать свою личную жизнь — возможно, она расскажет подробности позже.