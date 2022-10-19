Співачка Аліна Гросу пояснила свою тимчасову відсутність в соціальних мережах. Артистка повідомила, що їй зробили операцію і наразі вона перебуває в лікарні.

Про це Аліна розповіла в Instagram, оприлюднивши фото на лікарняному ліжку і з крапельницею в руці.

– У мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно, а точніше позавчора, мені проводили операцію 3,5 години. Я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу… Знали б ви як я цього всього боюся, – написала Гросу.

За словами артистки, зараз вона відчуває себе більш-менш стабільно, а також сподівається, що якомога швидше повернеться до нормального життя.

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Підписники в коментарях бажають Аліні якнайшвидшого одужання.