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Тривала 3,5 години: Аліні Гросу зробили операцію

19 Жовтня 2022, 15:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тривала 3,5 години: Аліні Гросу зробили операцію
Джерело: Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу пояснила свою тимчасову відсутність в соціальних мережах. Артистка повідомила, що їй зробили операцію і наразі вона перебуває в лікарні.

Про це Аліна розповіла в Instagram, оприлюднивши фото на лікарняному ліжку і з крапельницею в руці.

– У мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно, а точніше позавчора, мені проводили операцію 3,5 години. Я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу… Знали б ви як я цього всього боюся, – написала Гросу.

За словами артистки, зараз вона відчуває себе більш-менш стабільно, а також сподівається, що якомога швидше повернеться до нормального життя.

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Підписники в коментарях бажають Аліні якнайшвидшого одужання.

  • Все буде добре, тримайся!
  • Видужуй якнайшвидше!
  • Міцного здоров’я і сил.
  • Щиро бажаю вам якнайшвидшого одужання.
  • Поправляйся якомога швидше. – Пишуть користувачі мережі.
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Аліна Гросу Операція
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