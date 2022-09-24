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Ален Делон: Якби я був на 50 років молодшим, я вступив би до армії України

24 Вересня 2022, 20:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ален Делон
Джерело: Depositphotos

86-річний французький актор Ален Делон зізнався президенту Володимиру Зеленському, що вступив би до лав української армії, якби йому дозволяв вік.

– Ви не заслуговуєте на те, що переживаєте, не заслуговуєте на те, що зараз переживає Україна, що переживає ваш народ. Найбільше на світі ви заслуговуєте, щоб війна закінчилася. Ви нічого не зробили, щоб її спровокувати. Є речі, які я не розумію. Цю війну я не можу прийняти. Якби я був на 50 років молодшим, я вступив би до армії України, — сказав Ален Делон під час спілкування з Володимиром Зеленським в ефірі телеканалу TV5 Monde.

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Володимир Зеленський подякував акторові за підтримку, а також запросив його до Києва. Ален Делон пообіцяв приїхати, щойно йому дозволить здоров’я.

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Теги
Ален Делон Війна в Україні Володимир Зеленський
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