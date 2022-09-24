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Ален Делон: Если бы я был на 50 лет младше, я бы вступил в армию Украины

24 сентября 2022, 20:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ален Делон
Источник: Depositphotos

86-летний французский актер Ален Делон признался президенту Владимиру Зеленскому, что вступил бы в ряды украинской армии, если бы ему позволял возраст.

— Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ. Больше всего на свете вы заслуживаете, чтобы война закончилась. Вы ничего не сделали, чтобы ее спровоцировать. Есть вещи, которые я не понимаю. Эту войну я не могу принять. Если бы я был на 50 лет младше, я бы вступил в армию Украины, — сказал Ален Делон во время общения с Владимиром Зеленским в эфире телеканала TV5 Monde.

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Владимир Зеленский поблагодарил актера за поддержку, а также пригласил его в Киев. Ален Делон пообещал приехать, как только ему позволит здоровье.

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Теги
Ален Делон Війна в Україні Владимир Зеленский
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