Алек Болдвін попросив суд відхилити позов з боку батьків і сестри Галини Гатчинс, яку застрелили під час знімання фільму Іржа.

Так, актор заявив, що сім’я загиблої була віддалена від режисера фізично, фінансово та емоційно протягом багатьох років до її смерті. Також Болдвін додав, що Ольга Соловей, Анатолій Андросович і Світлана Земко подали помилковий позов для отримання компенсації за смерть родича.

Звинувачення були подані в бік Болдвіна, зброярки Ханни Гутьєррес-Рід, помічника режисера Девіда Голлса і компанії Rust Movie Productions.

Адвокат позивачів заявила, що прохання Алека – чергова спроба уникнути відповідальності.

Слухання у справі призначено на 9 червня.

Нагадаємо, що знімання фільму Іржа можуть продовжити вже наприкінці квітня. Роботу над картиною призупинили через смерть Галини Гатчинс, яку застрелили в жовтні 2021 року. Для цього вже наймають акторів.

Що стосується відповідальності за смерть, то Болдвіну загрожує до 18 місяців в’язниці та грошовий штраф. Раніше актор міг опинитися за ґратами до 5 років, але обвинувачення пом’якшили.