Алек Болдуин попросил суд отклонить иск со стороны родителей и сестры Галины Хатчинс, которую застрелили во время съемок фильма Ржавчина.

Так, актер заявил, что семья погибшей была отдалена от режиссера физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти. Также Болдуин добавил, что Ольга Соловей, Анатолий Андросович и Светлана Земко подали ошибочный иск для получения компенсации за смерть родственника.

Обвинения были поданы в сторону Болдуина, оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, помощника режиссера Дэвида Холлса и компании Rust Movie Productions.

Адвокат истцов заявила, что просьба Алека — очередная попытка избежать ответственности.

Слушание по делу назначено на 9 июня.

Напомним, что съемки фильма Ржавчина могут продолжить уже в конце апреля. Работу над картиной приостановили из-за смерти Галины Хатчинс, которую застрелили в октябре 2021 года. Для этого уже нанимают актеров.

Что касается ответственности за смерть, то Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы и денежный штраф. Ранее актер мог оказаться за решеткой до 5 лет, но обвинение смягчили.