Актор Він Дізель провів до вівтаря доньку загиблого Пола Вокера на її весіллі

Дочка загиблого актора Пола Уокера Мідоу вийшла заміж за актора Луї Тонтон-Аллана. Під вінець її відвів найкращий друг покійної зірки і хресний тато дівчини Він Дізель.

Весілля відбулося у Домініканській Республіці.

Сама спадкоємиця Пола Уокера повідомила про весілля зі своїм обранцем у Instagram.

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Підписники Уокер побажали щастя молодятам у коментарях:

Папа був би щасливий бачити тебе в цей прекрасний день, Мідоу! Щастя вам з чоловіком!

Прекрасний батько, прекрасна дочка. Щастя тобі, Мідоу!

Як все зворушливо! Хочеться плакати, згадуючи Пола!

Мідоу Уокер – дочка актора Пола Уокера з кінофраншизи Форсаж, який трагічно загинув у 2013 році.

До трагічної події дівчинка з 13 років жила зі своєю матір’ю Ребеккою Сотерос на Гаваях, перш ніж переїхати до Каліфорнії з батьком в 2011 році. Мідоу було лише 15 років, коли її 40-річний потрапив у автокатастрофу.

Джерело: Instagram Мідоу Уокер