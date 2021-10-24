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Актор Він Дізель провів до вівтаря доньку загиблого Пола Вокера на її весіллі

24 Жовтня 2021, 18:48 Абрамова Юлія
Instagram Мідоу Уокер

Дочка загиблого актора Пола Уокера Мідоу вийшла заміж за актора Луї Тонтон-Аллана. Під вінець її відвів найкращий друг покійної зірки і хресний тато дівчини Він Дізель.

Весілля відбулося у Домініканській Республіці.

Сама спадкоємиця Пола Уокера повідомила про весілля зі своїм обранцем у Instagram.

 

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Підписники Уокер побажали щастя молодятам у коментарях:

  • Папа був би щасливий бачити тебе в цей прекрасний день, Мідоу! Щастя вам з чоловіком!
  • Прекрасний батько, прекрасна дочка. Щастя тобі, Мідоу!
  • Як все зворушливо! Хочеться плакати, згадуючи Пола!

Мідоу Уокер – дочка актора Пола Уокера з кінофраншизи Форсаж, який трагічно загинув у 2013 році.

До трагічної події дівчинка з 13 років жила зі своєю матір’ю Ребеккою Сотерос на Гаваях, перш ніж переїхати до Каліфорнії з батьком в 2011 році. Мідоу було лише 15 років, коли її 40-річний потрапив у автокатастрофу.

Джерело: Instagram Мідоу Уокер

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