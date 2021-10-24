Актер Вин Дизель провел к алтарю дочь погибшего Пола Уокера на ее свадьбе

Дочь погибшего актера Пола Уокера Мидоу вышла замуж за актера Луи Тонтон-Аллана. Под венец ее отвел лучший друг покойной звезды и крестный отец девушки Вин Дизель.
Свадьба состоялась в Доминиканской Республике.
Сама наследница Пола Уокера сообщила о свадьбе со своим избранником в Instagram.
View this post on Instagram
Подписчики Уокер пожелали счастья молодоженам в комментариях:
- Папа был бы счастлив видеть тебя в этот прекрасный день, Мидоу! Счастья вам с мужем!
- Прекрасный отец, прекрасная дочь. Счастья тебе, Мидоу!
- Как все трогательно! Хочется плакать, вспоминая Пола!
Актер Пол Уокер, который сыграл в кинофраншизе Форсаж, трагически погиб в 2013 году.
Его дочь с 13 лет жила со своей матерью Ребеккой Сотерос на Гавайях, прежде чем переехать в Калифорнию к нему в 2011 году. Мидоу было всего 15 лет, когда 40-летний Пол попал в автокатастрофу.
Источник: Instagram Мидоу Уокер