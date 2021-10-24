Актер Вин Дизель провел к алтарю дочь погибшего Пола Уокера на ее свадьбе

Дочь погибшего актера Пола Уокера Мидоу вышла замуж за актера Луи Тонтон-Аллана. Под венец ее отвел лучший друг покойной звезды и крестный отец девушки Вин Дизель.

Свадьба состоялась в Доминиканской Республике.

Сама наследница Пола Уокера сообщила о свадьбе со своим избранником в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker (@meadowwalker)

Подписчики Уокер пожелали счастья молодоженам в комментариях:

Папа был бы счастлив видеть тебя в этот прекрасный день, Мидоу! Счастья вам с мужем!

Прекрасный отец, прекрасная дочь. Счастья тебе, Мидоу!

Как все трогательно! Хочется плакать, вспоминая Пола!

Актер Пол Уокер, который сыграл в кинофраншизе Форсаж, трагически погиб в 2013 году.

Его дочь с 13 лет жила со своей матерью Ребеккой Сотерос на Гавайях, прежде чем переехать в Калифорнию к нему в 2011 году. Мидоу было всего 15 лет, когда 40-летний Пол попал в автокатастрофу.

Источник: Instagram Мидоу Уокер