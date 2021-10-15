Певица Adele опубликовала на YouTube клип на песню Easy On Me со своего предстоящего альбома 30 после шестилетнего перерыва.

Всего за несколько часов клип уже успел собрать на платформе YouTube более 11 млн просмотров и 1,3 млн лайков. В ролике Adele появляется в том же доме в Квебеке, Канада, где снимали музыкальное видео на трек Hello. Режиссёром снова выступил Ксавье Долан.

— Для меня нет ничего сильнее, чем воссоединение артистов после долгих лет разлуки. Я и Adele изменились, но остались верны творчеству. Все то же самое, но по-другому, — сказала Долан.

Альбом 30 от Adele станет доступным для прослушивания 18 ноября 2021 года.

Напомним, что Adelle анонсировала свежий сингл необычным способом. Традиционно альбомы Adele посвящаются ее возрасту. У певицы уже выходили пластинки под названием 19, 21 и 25.

На этот раз мир заполонили изображения 30. Поклонники Adele сразу провели параллель, мол, это промо-кампания их кумира. Однако со стороны певицы по этому поводу не было комментариев.

Фотографии были сделаны по всему миру на различных знаковых достопримечательностях в таких местах, как Дубай, Ирландия, Франция, Италия и США.