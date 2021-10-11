Adele ответила на интимный вопрос — пользователи Twitter возмущены

Популярная певица Adele отвечая на интимный вопрос, рассмешила поклонников.

Артистка обрадовала своих подписчиков, когда неожиданно появилась в прямом эфире в Instagram. Adele анонсировала свой новый сингл и ответила на вопросы поклонников.

Однако у одной подписчицы получилось отличиться. Девушка задала довольно интимный вопрос, поинтересовавшись насчет ее “убитых”.

Однако речь шла не о трупах в прямом смысле. На жаргоне это означает, сколько половых партнеров было у человека.

К счастью, Adele, похоже, не знала этот жаргон, и вместо этого она растерялась и спросила: Сколько у меня трупов? Что это значит?

Истинные поклонники не поверили, что кто-то мог задать такой вопрос и сразу кинулись комментировать его в Twitter.

Зачем они ее об этом спрашивают?

Оставьте ее в покое.

Вау. В обществе действительно остались чистые и невинные личности. Благослови ее.

Также во время прямого эфира Adele вызвала фурор у поклонников, когда сыграла отрывок из ее будущего сингла Easy On me. Это ее первая новая песня за последние шесть лет.

5 октября Adele, которая уже давно не презентовала новый материал, анонсировала свежий сингл. Известно, что сингл называется Easy On Me, а его премьера состоится 15 октября. Уже давно все знают, что Adele готовит новый альбом.