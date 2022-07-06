10-летний сын пророссийского продюсера Бардаша прочитал патриотичное стихотворение на благотворительном концерте в Варшаве.

Юный патриот Георгий появился на сцене не просто так — он принял участие в мероприятии по инициативе Кристины Герасимовой, екс-жены Бардаша — она выступала на концерте на помощь Украины.

Мальчик прочитал стихотворение Николая Верещака Моя Україна. Соответствующим видео Луна поделилась в Instagram, явно гордясь поступком сына.

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На видео можно заметить, что Георгий появился на сцене, обмотавшись желто-синим флагом. Во время своего выступления он даже не нервничал, а в конце низко поклонился публике.

На ролик отреагировал украинский музыкант Wellboy, который отказался от сотрудничества с Юрием Бардашем на фоне его прокремлевских высказываниях о нацистах в Украине. Продюсер также раскритиковал фразу Україна понад усе, которая поднимает дух нашему народу и защитникам на передовой.

— Что ни говорите, а есть один адекватный Бардаш, — похвалил музыкант мальчика.

Напомним, что продюсер за свои слова нарвался на гневную реакцию не только публики, но и своей жены. Елизавета намекнула на развод с Юрием Бардашем. Перед этим она открестилась от слов Юрия, и заявила, что не имеет к ним никакого отношения.