Російського співака Олександра Градського госпіталізували з 70% ураженням легень. Лікарі діагностували у музиканта коронавірусну інфекцію.

Наразі Градський перебуває в одній з приватних клінік Москви. Лікарі борються за його здоров’я. Варто зауважити, що 3 листопада артисту має виповнитися 72 роки.

Поки невідомо, де Олександр міг заразитися Covid-19. Проте його шанувальники припускають, що це могло статися на одному із знімальних майданчик, тому що Градський веде активне життя і контактує з багатьма людьми. Наприклад, нещодавно він повернувся у суддівське крісло проекту Голос.

Олександра Градського вважають одним з основоположників російського року. Ще в студентські роки співак створив гурт Скоморохи, репертуар якого складався з його авторських пісень.

У той же період Градський написав легендарні пісні Как прекрасен этот мир і Как молоды мы были. Крім цього, він працював над створенням музичного супроводу до низки фільмів.

Композиція Романс о влюбленных стала проривом у творчості Градського. У 1974 році за цю пісню Олександр був визнаний Зіркою року за версією музичного журналу Billbord.

Щодо особистого життя артиста, то він вже тричі був офіційно одружений. А з 2004 року Олександр Градський живе у цивільному шлюбі з українською акторкою Мариною Коташенко, яка молодша за музиканта на 30 років.

У 2014 році у пари народився хлопчик, якого назвали Олександром.