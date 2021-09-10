Российского певца Александра Градского госпитализировали с 70% поражением легких. Врачи диагностировали у музыканта коронавирусную инфекцию.

Сейчас Градский находится в одной из частных клиник Москвы. Врачи борются за его здоровье. Стоит заметить, что 3 ноября артисту исполнится 72 года.

Пока неизвестно, где Александр мог заразиться Covid-19. Однако его поклонники предполагают, что это могло произойти на одной из съемочных площадок, потому что Градский ведет активную жизнь и контактирует со многими людьми. Например, недавно он вернулся в судейское кресло проекта Голос.

Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Еще в студенческие годы певец создал группу Скоморохи, репертуар которой состоял из его авторских песен.

В тот же период Градский написал легендарные песни Как прекрасен этот мир и Как молоды мы были. Кроме этого, он работал над созданием музыкального сопровождения к ряду фильмов.

Композиция Романс о влюбленных стала прорывом в творчестве Градского. В 1974 году за эту песню Александр был признан Звездой года по версии музыкального журнала Billbord.

Что касается личной жизни артиста, то он уже трижды был официально женат. А с 2004 года Александр Градский живет в гражданском браке с украинской актрисой Мариной Коташенко, которая моложе музыканта на 30 лет.

В 2014 году у пары родился мальчик, которого назвали Александром.