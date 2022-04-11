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650 кв. м с видом на Средиземное море: где Галкин и Пугачева живут в Израиле

11 апреля 2022, 16:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
650 кв. м с видом на Средиземное море: где Галкин и Пугачева живут в Израиле

Российская певица Алла Пугачева и ее муж, ведущий Максим Галкин вместе с детьми уехали жить в Израиль. В сети появились фото их предполагаемого дома.

Звездное семейство сейчас в Кейсарии. Они арендуют большой особняк. Об этом сообщает Telegram-канал Светские хроники.

По информации росСМИ, площадь дома пары — 650 кв. м. Из его окон видно Средиземное море. Также возле поместья можно увидеть черный лимузин, который, вероятнее всего, принадлежит Галкину и Пугачевой. Возможно, они его тоже арендовали.

Особняк построен из натурального камня и отделан мрамором и гранитом.

Напомним, супруги выехали из России, после того как Максим открыто высказался против войны в Украине. Из-за этого Галкин поддался критике со стороны россиян, однако он заявил, что имеет право на собственное мнение, и от своих слов отказываться не собирается.

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Фото: Максим Галкин

Теги
Израиль , Алла Пугачева , Максим Галкін
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