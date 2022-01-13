Сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok вже давно набув чималої популярності, крім того, блогери заробляють на ньому великі гроші. В 2021 році найоплачуваніші зірки платформи разом заробили $55,5 млн.

Сім блогерів TikTok, які найбільше заробили за рік – далі в матеріалі.

Перші два місця посіли сестри Чарлі та Діксі Д’Амеліо. У першої найбільше підисників у TikTok – 133 млн, загалом за 2021 рік завдяки платформі вона заробила $17,5 млн.

Діксі поступається своїй молодшій сестрі, крім того, її популярність також пов’язана з нею. У дівчини 56 млн підписників, відповідно і заробіток менше – $10 млн.

Американська акторка Еддісон Рей розташувалася на третьому місці. Незважаючи на те, що підписників у TikTok в неї більше, ніж у Діксі Д’Амеліо – 86 млн, заробіток менший – $8,5 млн.

Відеоблогер Белла Порч третя за кількістю підписників на платформі – 87 млн. Її шлях до слави розпочався влітку 2020 року. Так, за 2021 рік у TikTok Белла заробила $5 млн.

П’ятірку блогерів, які за попередній рік найбільше заробили в TikTok, закриває актор Джош Річардс. У хлопця 26 млн підписників, його заробіток становить $5 млн.

Шосте місце в рейтингу дісталося Кріс Коллінс. За її акаунтом слідкує 42 млн підписників. Заробіток дівчини ненабагато відрізняється від попередніх двох – $4,75 млн.

Останнє, сьоме місце посіла Авані Грегг із 39 млн підписників. Її заробіток у TikTok за 2021 рік – $4,75 млн.

До рейтингу увійшли зірки, чия слава розпочалася з TikTok. Активні на платформі знаменитості до списку не увійшли. Заробітки враховувалися в період із 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.