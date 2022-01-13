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$55,5 млн на рік: Forbes назвав 7 найбагатших блогерів TikTok

13 Січня 2022, 12:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
$55,5 млн на рік: Forbes назвав 7 найбагатших блогерів TikTok
Джерело: Getty Images

Сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok вже давно набув чималої популярності, крім того, блогери заробляють на ньому великі гроші. В 2021 році найоплачуваніші зірки платформи разом заробили $55,5 млн.

Сім блогерів TikTok, які найбільше заробили за рік – далі в матеріалі.

Перші два місця посіли сестри Чарлі та Діксі Д’Амеліо. У першої найбільше підисників у TikTok – 133 млн, загалом за 2021 рік завдяки платформі вона заробила $17,5 млн.

@charlidamelioand the fact that i have a 15 minute routine to do my lipstick♬ original sound – Makenzie Wilburn

Діксі поступається своїй молодшій сестрі, крім того, її популярність також пов’язана з нею. У дівчини 56 млн підписників, відповідно і заробіток менше – $10 млн.

@dixiedamelioAm i cute?!?❤️‍????????????♬ Josslyn – Demo – Olivia O’Brien

Американська акторка Еддісон Рей розташувалася на третьому місці. Незважаючи на те, що підписників у TikTok в неї більше, ніж у Діксі Д’Амеліо – 86 млн, заробіток менший – $8,5 млн.

@addisonre♬ original sound – GracesCases????

Відеоблогер Белла Порч третя за кількістю підписників на платформі – 87 млн. Її шлях до слави розпочався влітку 2020 року. Так, за 2021 рік у TikTok Белла заробила $5 млн.

@bellapoarch I think my phone is broken✨ @moncler #monclergenius ♬ original sound – Bella Poarch

П’ятірку блогерів, які за попередній рік найбільше заробили в TikTok, закриває актор Джош Річардс. У хлопця 26 млн підписників, його заробіток становить $5 млн.

@joshrichards Little tiktok new year tradition w @willrichardzzz ♬ original sound – Josh Richards

Шосте місце в рейтингу дісталося Кріс Коллінс. За її акаунтом слідкує 42 млн підписників. Заробіток дівчини ненабагато відрізняється від попередніх двох – $4,75 млн.

@kallmekrisTrue Friendship????????♬ original sound – Kris HC

Останнє, сьоме місце посіла Авані Грегг із 39 млн підписників. Її заробіток у TikTok за 2021 рік – $4,75 млн.

@avanihi♬ christmas eve 2021 – afrotitan

До рейтингу увійшли зірки, чия слава розпочалася з TikTok. Активні на платформі знаменитості до списку не увійшли. Заробітки враховувалися в період із 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

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Джерело
Forbes
Теги
TikTok
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