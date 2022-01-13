Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok уже давно обрел немалую популярность, кроме того, блогеры зарабатывают на нем немало денег. В 2021 году самые оплачиваемые звезды платформы вместе заработали $55,5 млн.

Семь блогеров TikTok, которые больше всего заработали за год — далее в материале.

Первые два места заняли сестры Чарли и Дикси Д’Амелио. У первой больше всего подписчиков в TikTok — 133 млн, в целом за 2021 год благодаря платформе она заработала $17,5 млн.

Дикси уступает своей младшей сестре, кроме того, ее популярность также связана с ней. У девушки 56 млн подписчиков, соответственно и заработок меньше — $10 млн.

Американская актриса Эддисон Рэй расположилась на третьем месте. Несмотря на то, что подписчиков в TikTok у нее больше, чем у Дикси Д’Амелио — 86 млн, заработок меньше — $8,5 млн.

Видеоблогер Белла Порч третья по количеству подписчиков на платформе — 87 млн. Ее путь к славе начался летом 2020 года. Так, за 2021 год в TikTok Белла заработала $5 млн.

Пятерку блогеров, которые за предыдущий год больше всего заработали в TikTok, закрывает актер Джош Ричардс. У парня 26 млн подписчиков, его заработок составил $5 млн.

Шестое место в рейтинге досталось Крис Коллинс. За ее аккаунтом следит 42 млн подписчиков. Заработок девушки не на много отличается от предыдущих двух — $4,75 млн.

Последнее, седьмое место заняла Авани Грегг с 39 млн подписчиков. Ее заработок в TikTok за 2021 год — $4,75 млн.

В рейтинг вошли звезды, чья слава началась с TikTok. Активные на платформе знаменитости в список не вошли. Заработки учитывались в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.