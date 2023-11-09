Комітет Міс Всесвіт Україна презентував національний костюм Берегиня-мати для представниці України на конкурсі Міс Всесвіт. У ньому Ангеліна Усанова з’явиться на сцені конкурсу 16 листопада 2023 року в Сальвадорі.

Який вигляд має національний костюм українки для Міс Всесвіт 2023

Організатори конкурсу Міс Всесвіт Україна показали костюм і розкрили подробиці про його посил усьому світу. Так, костюм українки присвячений материнській любові, адже діти страждають від війни, не маючи можливості себе захистити.

– Матері всієї України благають і мріють про чисте й захищене небо без ракет. Моляться за життя своїх дітей, яких безжально забирає війна. Світ має запам’ятати жахливу статистику, щоб захистити українських дітей, – заявила президентка конкурсу Міс Всесвіт Україна Анна Філімонова.

Блакитна тканина костюма Берегиня-мати – символ мирного, тихого неба без ракет. Білий і молочний кольори – символи миру. Синій і жовтий – кольори прапора України. Золоті елементи – це броня. На костюмі також можна побачити фігурку маленького золотого янголятка.

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Відомо, що костюм розробляли півтора місяця, на нього пішло 30-35 метрів шифонових тканин і органзи. Поверх тканини надруковано принт у вигляді хмар і блакитного неба, а деякі елементи створювалися за допомогою 3D-друку. Для оздоблення використано приблизно 45 тис. каменів.

У костюмі Ангеліна Усанова засвітилася у своєму новому кліпі Peace, пісню до якого написала сама.

Це далеко не перша спроба привернути увагу громадськості на проблеми за допомогою моди. У жовтні Андре Тан випустив нову колекцію, закликавши світ розплющити очі.

Фото: Usanova