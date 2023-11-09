Комитет Мисс Вселенная Украина презентовал национальный костюм Берегиня-мати для представительницы Украины на конкурсе Мисс Вселенная. В нем Ангелина Усанова появится на сцене конкурса 16 ноября 2023 года в Сальвадоре.

Как выглядит национальный костюм украинки для Мисс Вселенная 2023

Организаторы конкурса Мисс Вселенная Украина показали костюм и раскрыли подробности о его посыле всему миру. Так, костюм украинки посвящен материнской любви, ведь дети страдают от войны, не имея возможности себя защитить.

— Матери всей Украины умоляют и мечтают о чистом и защищенном небе без ракет. Молятся за жизнь своих детей, которых безжалостно забирает война. Мир должен запомнить ужасную статистику, чтобы защитить украинских детей, — заявила президент конкурса Мисс Вселенная Украина Анна Филимонова.

Голубая ткань костюма Берегиня-мати — символ мирного, тихого неба без ракет. Белый и молочный цвета — символы мира. Синий и желтый — цвета флага Украины. Золотые элементы — это броня. На костюме также можно увидеть фигурку маленького золотого ангелочка.

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Известно, что костюм разрабатывали полтора месяца, и на него ушло 30-35 метров шифоновых тканей и органзы. Поверх ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба, а некоторые элементы создавались с помощью 3D-печати. Для отделки использовано примерно 45 тыс. камней.

В костюме Ангелина Усанова засветилась в своем новом клипе Peace, песню к которому написала сама.

Это далеко не первая попытка привлечь внимание общественности на проблемы с помощью моды. В октябре Андре Тан выпустил новую коллекцию, призвав мир открыть глаза.

Фото: Usanova