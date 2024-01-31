Актор Тарас Цимбалюк показав архівне відео зі своїм батьком, літературознавцем та істориком Василем Васильовичем.

Тарас Цимбалюк привітав тата з днем народження

31 січня батько Тараса Цимбалюка святкує свій день народження. З цієї нагоди актор вирішив показати їхнє сімейне архівне відео, зняте в 1997 році.

На ролику 27-річної давності маленький Тарас танцює зі своїм татом під східну музику. Вони тримаються за руки і злегка кружляють.

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– З днем народження, татусю, – коротко написав під відео Цимбалюк.

До слова, раніше Тарас Цимбалюк ділився архівними фото зі школи. Ті часи актор назвав чудовими і безтурботними, зазначивши, що в нього відбулося перезавантаження в 9-10 класах, коли учнів розділили на різні напрями.