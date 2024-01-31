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27 лет назад: Тарас Цимбалюк показал видео из семейного архива

31 января 2024, 11:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тарас Цимбалюк
Источник: Тарас Цимбалюк

Актер Тарас Цимбалюк показал архивное видео со своим отцом, литературоведом и историком Василием Васильвичем.

Тарас Цимбалюк поздравил папу с днем рождения

31 января отец Тараса Цимбалюка празднует свой день рождения. По этому случаю актер решил показать их семейное архивное видео, снятое в 1997 году.

На ролике 27-летней давности маленький Тарас танцует со своим папой под восточную музыку. Они держатся за руки и слегка кружатся.

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— С днем рождения, папочка, — кратко написал под видео Цимбалюк.

К слову, ранее Тарас Цимбалюк делился архивными фото со школы. Те времена актер назвал прекрасными и беззаботными, отметив, что у него произошла перезагрузка в 9-10 классах, когда учеников разделили на разные направления.

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