25 грудня або 7 січня: ведучі ICTV розповіли, коли святкуватимуть Різдво

Коли відзначати Різдво Христове – 25 грудня чи 7 січня? Більшість православних церков світу святкує Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем. І рішення про перехід на святкування за такою традицією виникло і в Україні.

Напередодні свята ведучі ICTV розповіли, чи підтримують ідею з переходом на новий календар і коли святкуватимуть Різдво цьогоріч.

Вʼячеслав Цимбалюк

Зараз дивляться

– Я лояльно ставлюся до нового календаря, хоч розумію, що найближчим часом буде переважати варіант, коли ми просто святкуватимемо усі дати двічі. Насправді, це нічого не змінює, адже свято все одно буде – змінюється просто дата. Спочатку буде, як у нас зі Старим і Новим роком. Мене в дитинстві дуже дивувало, чому два свята – з 31 на 1 і ще й з 13 на 14. Мені пояснювали про старий стиль, хоча складно було це прийняти. Потім я виріс і прочитав, що Старий Новий рік – це свято, яке було до революції. І мене дивувало, чого люди святкують те, що вже 60 років як минуло. Тому, як показує практика, перехід може тривати довго. Але зараз українці вже стали мобільніші, і усі новації охочіше сприймають.

Петро Демʼянчук

– Я вже другий рік поспіль святкую Різдво 25-го. У цьому є логіка, адже піст починається у листопаді і має завершитися до святкувань. Ми ж постимось, потім пʼємо 31 грудня, запиваємо 1 січня, 2-го трохи відходимо від застіль, ще два дні відпочиваємо, і аж потім настає Різдво. Так ми порушуємо церковні канони. І якщо людина хоче сповідатися, не зможе. Тому перехід виправданий.

Оксана Гутцайт

– Ідею з новим календарем повністю підтримую. По-перше, Україна – це Європа (і територіально, і ментально), а вся Європа святкує 25 грудня. По-друге, Новий рік у нас чомусь за новим стилем, а Різдво було за старим – чому так? Новий рік рахується від Різдва Христового, а ми якось дивно святкуємо спочатку Новий рік, а вже потім Різдво.

Вадим Карпʼяк

– Я за те, щоб Україна переходила на григоріанський календар, бо треба синхронізуватися зі світом. Не кажу, що це легко – відмовитися від минулих традицій святкування. Очевидно, що це непросто, адже звичка – страшна сила. До всього ж, магія свят як правило закладається в дитинстві. І мені дійсно складно уявити Різдво перед Новим роком, бо усе моє свідоме дитинство свята проходили у зворотному порядку. Але я тепер докладаю зусиль, щоб для моїх дітей свято і весь святковий антураж починався від Миколая.

Цьогоріч немає можливості відзначити Різдво 25-го у родинному колі, бо мої діти і дружина за кордоном. Ми побачимося аж під Новий рік. Але все ж планую, що у новому році ми будемо переходити на нову дату.

Юлія Зорій

– У нашій сім’ї Різдво Христове ми зазвичай відзначали 7 січня. Не знаю, як буде цьогоріч і чи зможемо ми усі зібратися, як раніше, але зараз я дуже чітко відчуваю внутрішнє бажання і потребу повернення до європейської традиції відзначення Різдва 25 грудня, як це роблять у країнах, де живуть не лише католики, а й православні (Греція, Болгарія, Румунія, Албанія).