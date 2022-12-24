25 декабря или 7 января: ведущие ICTV рассказали, когда будут праздновать Рождество

Когда отмечать Рождество Христово — 25 декабря или 7 января? Большинство православных церквей мира празднуют Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю. И решение о переходе на празднование по такой традиции возникло и в Украине.

Накануне праздника ведущие ICTV рассказали, поддерживают ли идею с переходом на новый календарь и когда будут праздновать Рождество в этом году.

Вячеслав Цымбалюк

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— Я лояльно отношусь к новому календарю, хотя понимаю, что в ближайшее время будет преобладать вариант, когда мы будем просто праздновать все дать дважды. На самом деле это ничего не меняет, ведь праздник все равно будет – меняется просто дата. Сначала будет, как у нас со Старым и Новым годом. Меня в детстве очень удивляло, почему два праздника – с 31 на 1 и еще с 13 на 14. Мне объясняли о старом стиле, хотя сложно было это принять. Затем я вырос и прочитал, что Старый Новый год – это праздник, который был до революции. И меня удивляло, что люди празднуют то, что уже 60 лет как прошло. Потому, как показывает практика, переход может длиться долго. Но сейчас украинцы уже стали более мобильными, и все новации воспринимают более охотно.

Петр Демьянчук

— Я уже второй год праздную Рождество 25-го. В этом есть логика, ведь пост начинается в ноябре и должен завершиться до празднования. Мы постимся, потом пьем 31 декабря, запиваем 1 января, 2-го немного отходим от застолий, еще два дня отдыхаем, и только потом наступает Рождество. Так мы нарушаем церковные каноны. И если человек хочет исповедоваться, он не сможет. Поэтому переход оправдан.

Оксана Гутцайт

— Идею с новым календарем полностью поддерживаю. Во-первых, Украина – это Европа (и территориально, и ментально), а вся Европа празднует 25 декабря. Во-вторых, Новый год у нас почему-то по новому стилю, а Рождество было по старому – почему так? Новый год считается от Рождества Христова, а мы как-то странно празднуем сначала Новый год, а потом Рождество.

Вадим Карпяк

— Я за то, чтобы Украина переходила на григорианский календарь, потому что нужно синхронизироваться с миром. Не говорю, что это легко – отказаться от прошлых традиций празднования. Очевидно, что это непросто, ведь привычка – страшная сила. К тому же, магия праздников как правило закладывается в детстве. И мне действительно сложно представить Рождество перед Новым годом, потому что все мое сознательное детство праздники проходило в обратном порядке. Но я теперь прилагаю усилия, чтобы для моих детей праздник и весь праздничный антураж начинался от Николая.

В этом году нет возможности отметить Рождество 25-го в кругу семьи, потому что мои дети и жена за границей. Мы увидимся под Новый год. Но все же планирую, что в новом году мы будем переходить на новую дату.

Юлия Зорий

— В нашей семье Рождество Христово мы обычно отмечали 7 января. Не знаю, как будет в этом году и сможем ли мы все собраться, как раньше, но сейчас я очень четко чувствую внутреннее желание и потребность возвращения к европейской традиции празднования Рождества 25 декабря, как это делают в странах, где живут не только католики, но и православные (Греция, Болгария, Румыния, Албания).