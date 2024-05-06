20-летняя актриса Милли Бобби Браун и невеста Джейка Бон Джови рассказала о пополнении в семье. Вместе с сыном музыканта Бон Джови, они завели маленького щеночка.

Милли Бобби Браун и Бон Джови завели щенка: фото

Так, актриса сериала Очень странных дел опубликовала в Instagram снимок маленького песика в оранжевом окрасе.

— Познакомьтесь с нашим новым щенком Рут, — подписала милый снимок Милли.

Впрочем, это далеко не первый питомец у звездной пары — на ферме они живут с 24 разными животными, среди которых собаки, кошки, ослы, пони, овцы и коровы.

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В своем Instagram актриса часто показывает своих любимцев для более 60-миллионной аудитории.

У звезды очень насыщенная жизнь — в апреле прошлого года стало известно, что Милли Бобби Браун выходит замуж. Предложение ей сделал ее возлюбленный, Джейк Бон Джови, с которым она в отношениях более трех лет.

Украинские знаменитости тоже любят хвастаться пополнения в семье — недавно Ксения Мишина завела себе щенка. Это было настоящим сюрпризом для ее сына, который очень обрадовался своему новому другу. Малыша назвали Одином, и он очень любит нежиться.