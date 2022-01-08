17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор покончил жизнь самоубийством. Трагическую новость звезда сообщила на личной странице в Twitter.

– Мой прекрасный сын, свет моей жизни, решил сегодня закончить свою земную борьбу и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не следует его примеру. Мое дитя. Я тебя так люблю, – написала певица.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Невиим Неста Али Шейн О’Коннор уже дважды пытался покончить с собой. После этих случаев он находился в клинике на лечении.

Незадолго до смерти парень сбежал из больницы. Тогда Шинейд писала об этом в социальных сетях и просила всех, кто знает о местонахождении сына, откликнуться.

Стоит отметить, что сына Шинейд О’Коннор родила от коллеги-певица Донала Ланни. У певицы осталось трое детей – 34-летний сын Джейк Рейнольдс, 25-летняя дочь Ройсин и 15-летний Иешуа Фрэнсис Нил.

Напомним, что Шинейд О’Коннор – это ирландская певица, которая стала популярной в 1990 году после премьеры трека Nothing Compares 2 U.

Три года назад певица приняла ислам и сменила имя на Магда Девитт, а год спустя на Шухада Садакат. Артистка лечилась от наркозависимости и хотела покончить с собой, но справилась с проблемами и вернулась к активной жизни.