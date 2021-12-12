11 грудня на телеканалі СТБ відбувся 16-й випуск 11-го сезону найпопулярнішого кулінарного шоу України МастерШеф.

Дізнайтеся, хто залишив МастерШеф-11 у 16 випуску.

Для виконання головного завдання восьмеро кулінарів-аматорів – Марина, Яна, Світлана, Богдан, Серафим, Євген, Олександр та Владислав – поділилися на пари.

Судді вразили учасників екстраординарною темою, адже для приготування страв їм видали… вчорашні продукти із холодильника.

Кулінари-аматори були вражені, адже не очікували, що готувати доведеться за допомогою уже готових (шуба, олів’є) або майже зіпсованих (недогризки, відходи) продуктів.

Стартові набори кожної пари дуже скромні, тому для того, щоб отримати основні інгредієнти, учасники проявляли свою логіку та ерудиції. На вибір кулінарам-аматорам запропонували таємні картки, на яких були зашифровані продукти.

Правила прості: один інгредієнт дорівнював п’ятьом зображенням, які підказували, що саме задумали судді. По черзі чотири команди відкривали по одній із карток.

Конкурс чорних

Серед аутсайдерів у МастерШеф-11 16 випуску опинилися Євген, Марина та Серафим. Перед аматорами були три маленькі копії справжніх ресторанів з різними концепціями.

Перший – втілення скандинавського мінімалізму. Другий ― японський фастфуд. А третій ― розкішний ресторан з концепцією fine dining. Завдання учасників – за годину приготувати по три мікрострави ― мініатюрні, але водночас смачні й багатокомпонентні.

Порція мала бути завбільшки з горошину. Працювали вони за допомогою мікродевайсів, а замість плити в них була свічка! Учасники між собою обирали, хто в якій концепції готуватиме.

Найгірше з цим конкурсом упоралася Марина Файницька. Саме тому вона залишила шоу за крок до кітелів.

Фото: СТБ