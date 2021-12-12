11 декабря на телеканале СТБ состоялся 16-й выпуск 11-го сезона популярнейшего кулинарного шоу Украины МастерШеф.

Для выполнения главной задачи восемь кулинаров-любителей – Марина, Яна, Светлана, Богдан, Серафим, Евгений, Александр и Владислав – поделились на пары.

Судьи поразили участников экстраординарной темой, ведь для приготовления блюд выдали… вчерашние продукты из холодильника.

Кулинары-любители были поражены, поскольку не ожидали, что готовить придется с помощью уже готовых (шуба, оливье) или почти испорченных (недогрызки, отходы) продуктов.

Стартовые наборы каждой пары очень скромны, поэтому для того чтобы получить основные ингредиенты, участники проявляли свою логику и эрудицию. На выбор кулинарам-любителям предложили тайные карточки, на которых были зашифрованы продукты.

Правила просты: один ингредиент был равен пяти изображениям, которые подсказывали, что именно задумали судьи. Поочередно четыре команды открывали по одной из карточек.

Конкурс черных

Среди аутсайдеров МастерШеф-11 16 выпуска оказались Евгений, Марина и Серафим. Перед любителями были три маленькие копии настоящих ресторанов с разными концепциями.

Первый — воплощение скандинавского минимализма. Второй – японский фастфуд. А третий – роскошный ресторан с концепцией fine dining. Задание участников — за час приготовить по три микроблюда — миниатюрные, но вместе с тем вкусные и многокомпонентные.

Порция должна быть величиной с горошину. Работали они с помощью микродевайсов, а вместо плиты у них была свеча! Участники между собой выбирали, кто в какой концепции будет готовить.

Хуже всего с этим конкурсом справилась Марина Файницкая. Именно поэтому она оставила шоу в шаге от кителей.

Фото: СТБ