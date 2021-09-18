У суботу, 18 вересня, на телеканалі СТБ завершився четвертий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Нові учасники встигли підкорити суддів своїми кулінарними здібностями.

У поєдинку на кухні зійшлися дві команди кулінарів-аматорів. Кожній з них потрібно було розробити концептуальне меню для ресторану.

До нього мали увійти закуска, перша та основна страви, десерт. Однак це не найголовніше – мала бути ідея, яка об’єднала б весь сет.

Учасники колективів визначили капітана, су-шефа та пари кулінарів, які працювали разом. Перша пара стала засновником концепції ресторану та приготувала закуску.

Друга пара намагалася відгадати наміри першої та приготувати суп згідно з запланованою концепцією, третя та четверта мали продовжити готувати у вибраному напрямку.

Аматори мали приготувати дві страви на кожну команду, однак їхні суперники вирішували, з яких інгредієнтів. Учасники заходили на кухню та обирали продукти. Команди мали приготувати смачні страви за одну годину.

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Тамарі Мельниковій не вдалося правильно приготувати суші з козячим сиром та крабовими паличками – її страву не куштували судді. Вона залишила проект у четвертому випуску 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф.