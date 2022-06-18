Після мікрофону Євробачення та вже легендарної рожевої панами на допомогу Збройним силам відправили твори українських художників. Цього разу фонд Сергія Притули пустив із молотка 10 картин.

Картини українського графіка Яківа Гніздовського прикрашали Білий дім ще за часів правління 35-го президента США Джона Кеннеді. Така ж на онлайн-аукціоні за кілька хвилин перетворилася на кошти для української армії.

Усі 10 картин надали колекціонери та самі автори. За $1 млн для українських захисників хочуть купити 50 безпілотників Valkyrie.

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– Це очі в небі, і вони потрібні як для розвідки, так і для коригування вогню нашої артилерії. В них є потреба. Дрони, автомобілі – витратний матеріал, – сказав Притула.

Сильна боротьба на аукціоні розгорілася за роботу художника та письменника Леся Подерв’янського. Стартова ціна – $10 тис. зросла до $16 тис.

Частину картин було написано вже під час війни. Наприклад – Янгол ЗСУ.

– За більш ніж три місяці інтерес до українського мистецтва виріс як за багато десятиліть, – зізнається співзасновник аукціонного будинку Дукат Леонід Комський.

Останній лот пішов із молотка практично за $80 тис. Притула каже, це не те, на що вони розраховували, але достатньо для того, щоб вважати аукціон успішним.

Отриманої суми достатньо, щоб зробити перший транш за безпілотники. Сергій каже, все одно куплять усі 50 штук. 22 червня пройде ще один благодійний аукціон, на якому з молотка піде його власна робота, намальована 11 років тому.