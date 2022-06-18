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10 картин — беспилотники для ВСУ: фонд Сергея Притулы продал работы украинских художников

18 июня 2022, 11:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
10 картин — беспилотники для ВСУ: фонд Сергея Притулы продал работы украинских художников

После микрофона Евровидения и уже легендарной розовой панамы на помощь Вооруженным силам отправили произведения украинских художников. В этот раз фонд Сергея Притулы пустил с молотка 10 картин.

Картины украинского графика Якова Гнездовского украшали Белый дом еще при 35-м президенте США Джоне Кеннеди. Такая же на онлайн -аукционе через несколько минут превратилась в средства для украинской армии.

Все 10 картин предоставили коллекционеры и сами авторы. За $1 млн для украинских защитников хотят купить 50 беспилотников Valkyrie.

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— Это глаза в небе, и они необходимы как для разведки, так и для корректировки огня нашей артиллерии. В них есть потребность. Дроны, автомобили — расходный материал, — сказал Притула.

Сильная борьба на аукционе разгорелась за работу художника и писателя Леся Подервянского. Стартовая цена — $10 тыс. выросла до $16 тыс.

Часть картин была написана уже во время войны. Например — Ангел ВСУ.

— За более чем три месяца интерес к украинскому искусству вырос как за много десятилетий, — признается соучредитель аукционного дома Дукат Леонид Комский.

Последний лот ушел с молотка практически за $80 тыс. Притула говорит, это не то, на что они рассчитывали, но достаточно для того, чтобы считать аукцион успешным.

Полученной суммы достаточно для того, чтобы сделать первый транш за беспилотники. Сергей говорит, все равно купят все 50 штук. 22 июня пройдет еще один благотворительный аукцион, на котором с молотка пойдет его собственная работа, нарисованная 11 лет назад.

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