Складність вибору парфумерії завжди полягає у її великій різноманітності, тому що є чимала кількість виробників, і кожен з них комбінує різну кількість інгредієнтів.

На виході отримуємо кілька тисяч різних запахів, кожен з яких по-своєму унікальний. Деякі запахи відомі багато десятиліть, як, наприклад, Chanel 5.

Сучасні варіації нічим не гірше, до того ж з’являються нові способи комбінування інгредієнтів. Вибираючи духи, необхідно визначити основну категорію запаху.

Зараз дивляться

Не зайвим буде купити вечірню парфумерію, на кожен день, для особливих випадків та навіть для заняття спортом. Запах може підкреслити образ і в майбутньому підтвердити унікальність самої жінки.

Різноманітність духів

Чимала кількість флакончиків змусить жінку з особливою увагою розглядати всі варіанти. Перш за все, потрібно оцінити ключову категорію парфумів. Їх кілька:

Квітковий. Легкі та жіночні, вони стануть ідеальним варіантом, щоб підкреслити жіночу натуру. Це ідеальний варіант для літнього періоду. Цитрусові. Соковиті запахи найчастіше вибирають молоді дівчата. Вони універсальні, а їх склад включає мандарин, апельсин, грейпфрут, лимон, бергамот та лайм. Фруктовий. Досить солодкий та навіть нудотний запах, який нерідко використовується як доповнення в форматі комбінування. Як окремий запах майже не використовується. Іноді компоненти створюються штучним шляхом. Східний. Підійдуть не всім, найчастіше їх обирають цінителі таких смаків. Найкраще їх використовувати у вечірній час, але також можна і для романтичного побачення. Деревний. Відмінне доповнення для осінньої пори року. Запах не нав’язливий та не дуже різкий.

Це далеко не всі аромати, але найбільш популярні. За допомогою старанної роботи парфумерів постійно з’являються все нові і нові аромати.

Де придбати жіночі духи?

Одні з кращих пропозицій формує магазин ParfumCity.com.ua, де є чимала кількість парфумерії на будь-який смак. Вона розділена на категорії для зручності аналізу і вибору, а по кожній позиції є детальний опис і навіть фото.

Такий підхід при виборі спрощує покупку. Також поради та рекомендації готові надати менеджери та консультанти магазину, враховуючи запити покупців.