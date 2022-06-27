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Збережуть смак і вітаміни. Як закрити абрикоси цілими на зиму

27 Червня 2022, 20:12
Ніка Коршунова практикантка сайту
Як закривати абрикоси цілими - рецепт

Абрикос – популярний фрукт. А ще його можна дешево придбати влітку, аби зробити заготовки на зиму.

Стандартним способом буде варення, однак під час його приготування фрукт втрачає багато своїх смакових властивостей і вітамінів. Тому абрикоси краще консервувати в банці цілими, тоді вони зберігатимуть корисні речовини.

Рецепт заготовок цілих абрикосів на зиму

Інгредієнти:

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  • Абрикоси
  • Вода – 1 літр
  • Цукор – 0,5 кг

Приготування:

Промити і простерилізувати банки для заготовок.

Помити абрикоси і розкласти їх у стерилізовані банки. Закип’ятити воду і залити окріп у банки з цілими абрикосами.

Не до кінця закрити кришкою на 10-15 хвилин і дозволити фруктам настоятися в окропі.

Злити воду в каструлю чи сотейник, поставити її на вогонь. Додати цукор і довести до кипіння. Сироп залити в банки з абрикосами і закатати кришками.

Банки перевернути й огорнути рушником. Залишити охолонути. Зберігати у темному місці.

Консервовані цілі абрикоси на зиму готові. Смачного!

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