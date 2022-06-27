Абрикос – популярний фрукт. А ще його можна дешево придбати влітку, аби зробити заготовки на зиму.
Стандартним способом буде варення, однак під час його приготування фрукт втрачає багато своїх смакових властивостей і вітамінів. Тому абрикоси краще консервувати в банці цілими, тоді вони зберігатимуть корисні речовини.
Рецепт заготовок цілих абрикосів на зиму
Інгредієнти:
- Абрикоси
- Вода – 1 літр
- Цукор – 0,5 кг
Приготування:
Промити і простерилізувати банки для заготовок.
Помити абрикоси і розкласти їх у стерилізовані банки. Закип’ятити воду і залити окріп у банки з цілими абрикосами.
Не до кінця закрити кришкою на 10-15 хвилин і дозволити фруктам настоятися в окропі.
Злити воду в каструлю чи сотейник, поставити її на вогонь. Додати цукор і довести до кипіння. Сироп залити в банки з абрикосами і закатати кришками.
Банки перевернути й огорнути рушником. Залишити охолонути. Зберігати у темному місці.
Консервовані цілі абрикоси на зиму готові. Смачного!