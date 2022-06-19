Літо приносить із собою не лише довгі та теплі дні, а й чимало смаколиків. Мабуть, не знайдеться людини, котра б не любила поласувати свіжозібраними фруктами чи ягодами у спекотний день.

Безсумнівно, одним із найулюбленіших фруктів є черешня. Окрім того, що вона має приємний солодкуватий смак, також багата корисними речовинами.

У черешні багато вітаміну В, котрий добре впливає на наш метаболізм. Вона також містить в собі ретинол та антиоксиданти, що допомагають шкірі швидше відновлюватися та запобігають появі висипань. Не забуваймо й про мелатонін, котрий відповідає за якість сну – він також є у черешні.

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Незважаючи на її приємний смак, варто їсти не більше 100 г черешні в день.

Як приготувати компот із черешень на зиму

Для приготування нам знадобляться (на три порції для однолітрових банок):

черешня – 250 г

цукор – 90 г

вода – 1 л

Покроковий рецепт компоту із черешень на зиму

Добре промийте й почистіть черешню, висипте її в потрібну банку. Не забудьте, що банки перед консервуванням потрібно стерилізувати.

Додайте до фрукта кип’ятку та залиште на 15 хв під кришечкою – черешня повинна пустити сік.

Отриманий сік вилийте в каструлю, додайте цукор, перемішайте. Варіть протягом 3 хвилин, поки кристалики цукру не розчиняться повністю.

Залийте черешню готовим сиропом.

Щільно закрийте банки з готовим компотом. Накрийте їх рушником чи пледом і залиште охолоджуватися на 3-5 годин. Опісля перемістіть компот у холодне сухе місце до зими. Готово!