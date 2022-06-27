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Сохранят вкус и витамины. Как закрыть абрикосы целыми на зиму

27 июня 2022, 20:12
Ника Коршунова практикант сайта
Як закривати абрикоси цілими - рецепт

Абрикос – популярный фрукт. А еще его можно дешево купить летом, чтобы сделать заготовки на зиму.

Стандартным способом будет варенье, однако при его приготовлении фрукт теряет много своих вкусовых свойств и витаминов. Поэтому абрикосы лучше консервировать в банке целиком, тогда они будут хранить полезные вещества.

Рецепт заготовок целых абрикосов на зиму

Ингредиенты:

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  • Абрикосы
  • Вода – 1 литр
  • Сахар – 0,5 кг

Приготовление:

Промыть и простерилизовать банки для заготовок.

Помыть абрикосы и разложить их в стерилизованные банки. Вскипятить воду и залить кипяток в банки с целыми абрикосами.

Не до конца закрыть крышкой на 10-15 минут и дать фруктам настояться в кипятке.

Слить воду в кастрюлю или сотейник, поставить на огонь. Добавить сахар и довести до кипения. Сироп залить в банки с абрикосами и закатать крышками.

Банки перевернуть и обернуть полотенцем. Дать остыть. Хранить в темном месте.

Консервированные целые абрикосы на зиму готовы. Приятного аппетита!

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