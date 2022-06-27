Абрикос – популярный фрукт. А еще его можно дешево купить летом, чтобы сделать заготовки на зиму.
Стандартным способом будет варенье, однако при его приготовлении фрукт теряет много своих вкусовых свойств и витаминов. Поэтому абрикосы лучше консервировать в банке целиком, тогда они будут хранить полезные вещества.
Рецепт заготовок целых абрикосов на зиму
Ингредиенты:
- Абрикосы
- Вода – 1 литр
- Сахар – 0,5 кг
Приготовление:
Промыть и простерилизовать банки для заготовок.
Помыть абрикосы и разложить их в стерилизованные банки. Вскипятить воду и залить кипяток в банки с целыми абрикосами.
Не до конца закрыть крышкой на 10-15 минут и дать фруктам настояться в кипятке.
Слить воду в кастрюлю или сотейник, поставить на огонь. Добавить сахар и довести до кипения. Сироп залить в банки с абрикосами и закатать крышками.
Банки перевернуть и обернуть полотенцем. Дать остыть. Хранить в темном месте.
Консервированные целые абрикосы на зиму готовы. Приятного аппетита!