Унаслідок ворожих обстрілів вся Україна перейшла в режим економії електроенергії. Проблеми з електрикою спричинили віялові відключення світла.

Наразі максимальний час відключення – чотири години. Просидіти цей час без світла цілком можливо, але доволі некомфортно – нема змоги зарядити гаджети, приготувати чи нагріти їжу та увімкнути електрообігрівач.

Як нагріти їжу, якщо вимкнули світло – Факти ICTV зібрали дієві способи.

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Розвести вогонь

Це простий та перевірений спосіб для нагрівання чи приготування їжі. Такий варіант підійде тим, хто має приватний будинок або хороших сусідів, які не будуть проти багаття в дворі багатоповерхівки.

Для цього треба підготувати дерево, вугілля, сірники, запальнички, металевий посуд та їжу, яку будете нагрівати. Схема проста – розпалити вогонь у зручному та доступному місці, встановити мангал або підвісити баняк, покласти в посудину їжу та зачекати кілька хвилин.

Нагріта на багатті їжа буде не лише гарячою, а й вдвічі смачнішою.

Також є варіант нагріти їжу на свічках, але це довготривалий процес, тому краще вже розпалити багаття у дворі та спокійно поїсти.

Туристичний примус

Примус не просто так називають туристичним, адже цей прилад доволі популярний серед мандрівників. Газовий примус – спеціальний пальник, який працює на невеликому газовому балоні.

Принцип роботи простий: розкрутити балон та поставити каструлю, металеву чашку або невеличку сковорідку на плитку.

Примуси дуже легкі й компактні, коштують вони по-різному – від 500 грн до 3 тис. грн. Ціна залежить від потужності, наприклад, пальники потужністю до 2 000 Вт зможуть зігріти лише невелику миску супу.

Придбати примус варто вже зараз, адже незрозуміло, коли наступного разу вимкнуть світло та скільки це триватиме.

Портативна газова плитка

Принцип дії такої плити дуже схожий на газовий примус.

Портативна (настільна) плита може бути газовою або електричною. У нашому випадку купувати електричну просто немає сенсу, тому зверніть увагу на газову.

Газова настільна плита може працювати від магістрального трубопроводу або на портативному газовому балоні. Така плита доволі легка (5-10 кг), тому її зручно брати з собою у похід або використовувати під час відключення електрики.

Такі плити дуже швидко нагріваються, тому у вас буде час і розігріти їжу, і зварити каву, і нагріти воду на чай.

У разі можливих довготривалих відключень електрики газова плита стане прекрасним помічником, але важливо правильно розраховувати об’єм газового балона.